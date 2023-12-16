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Bilecik'te 14 yaşındaki 'Pamuk'un ameliyatı başarıyla sonuçlandı - Son Dakika
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Bilecik'te 14 yaşındaki 'Pamuk'un ameliyatı başarıyla sonuçlandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sokak hayvanı olan 14 yaşındaki 'Pamuk', rahim ağzında oluşan tümör nedeniyle yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Ameliyat başarılı bir şekilde gerçekleştirilirken, tümör 3 parça halinde çıkarıldı. Pamuk'un anesteziden çıkmasının ardından keyfi yerinde görüldü.

Bilecik\'te 14 yaşındaki \'Pamuk\'un ameliyatı başarıyla sonuçlandı
16.12.2023 - 11:22,
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Bilecik'te rahim ağzında oluşan tümör olan 14 yaşındaki 'Pamuk'un ameliyatı başarı ile sonuçlandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sokak hayvanı olan 14 yaşındaki 'Pamuk' Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı ve Hastanesi'nde yapılan başarı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Barınak yetkileri sokak hayvanı olan Pamuk'un çok acı çektiğini ve rahim ağzında 3 ayrı bölgede bulunan tümör ameliyatı başarılı bir şekilde yapıldığı, tümör ameliyatı başarılı bir 3 parça olarak çıkarıldığı söylediler.

Öte yandan anestezinin etkisinden çıkan Pamuk'un keyfinin yerinde olduğum görüldü. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Osmaneli, Bilecik, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te 14 yaşındaki 'Pamuk'un ameliyatı başarıyla sonuçlandı - Son Dakika
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