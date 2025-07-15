Bilecik\'te 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi

Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları çerçevesinde ilk anma programı şehitlikte gerçekleşti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve protokol üyeleri Bilecik şehir mezarlığında bulunan şehitlikte bir araya geldi. Saygı duruşu ve askerlerin saygı atışının ardından Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve berberindekiler şehit kabirlerine karanfil bırakarak dua etti. Vali Sözer, Şehitlik Defteri'ni imzalamasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Buradaki törene Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Ünver, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı. - BİLECİK