Bilecik\'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

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Bilecik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı renkli gösterilerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleşti. Programa; Vali Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl protokolü, kurum amirleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından okul gösterileri başladı. Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler vatandaşlar tarafından alkışlarla izlendi. Resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Şefik Aygöl tarafından hediye takdim edildi. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BİLECİK