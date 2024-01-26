Bilecik'te 4-6 yaş Kur'an kursu öğreticilerine ilk yardım eğitim semineri başladı.

2023-2024 eğitim-öğretim yılında Bilecik İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğreticilerine yönelik 'İlk Yardım Eğitim Semineri' başladı. İl Müftüsü Ali Erhun, Kayıboyu Cami Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminere katıldı. Kur'an kurslarında ilk yardım bilgisinin hayati bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Müftü Erhun, seminerin önemini bir kez daha hatırlattı. Sağlık İl Müdürlüğü'nün uzman eğitimcileri tarafından, temel ilk yardım bilgilerinin yer aldığı seminer 2 gün sürecek. - BİLECİK