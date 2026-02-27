Bilecik\'te AK Parti\'den iftar buluşması

Bilecik'te AK Parti üyeleri ve vatandaşlar iftar sofrasında bir araya geldi.

Bilecik'in Pazaryeri, Söğüt ve İnhisar ilçelerinden gelen vatandaşlar, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında iftara katıldı. Hep birlikte oruçlarını açan katılımcılar Ramazan ayının bereketini paylaşırken, dayanışma ve birlik mesajları verildi. Programda konuşan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Mesafeler kısaldı, gönüller aynı sofrada buluştu. Aynı hedefe yürüyen kadroların bir araya geldiği bu akşamda, Ramazan'ın bereketini ve dayanışmanın gücünü bir kez daha hissettik" dedi.

Programa, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve ilçe başkanları da katıldı. - BİLECİK