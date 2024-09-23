Bilecik\'te Başıboş Köpek Sorunu

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Bilecik'te sürüler halinde gezen başıboş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde başıboş köpeklerin getirilip bırakılmasından şikayetçi olan vatandaşlar, sürü halinde dolaşan kontrolsüz köpeklerin özellikle savunmasız çocuklar için tehlike oluşturduğunu kaydettiler. Köpeklerin Valilik konutu, Kapalı Yüzme Havuzu ve Açı Koleji civarında 10'arlı gruplar halinde gezdiği görüldü. Kendilerinin de bu konuda çaresiz kaldığını ileten vatandaşlar, üzücü bir olay yaşanmadan derhal önlem alınması için yetkililerin bir an önce önlem alması gerektiğini söylediler. - BİLECİK