Söğüt\'te gençlik haftası doğa yürüyüşü

Bilecik'in Söğüt ilçesinde doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Söğüt ilçesinde 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü programı düzenlendi. Gündüzbey-Hayriye-Savcıbey güzergahında gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı. Programın sonunda Metristepe Şehitliği ziyaret edilerek aziz şehitler dualarla anıldı. Etkinliğe Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ve ilçe protokolü katılım sağladı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, programın ardından yaptığı değerlendirmede, "Gençlerimizin birlik, beraberlik ve milli değerler bilinciyle buluştuğu bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK