Bilecik\'te Eğitim Toplantısı

Yerel

Bilecik'te 'BİL-EN Programı ve Milli Maarif Modeli 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Birinci Dönem Değerlendirme' toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Valiliği Toplantı Salonu'ndan Vali Şefik Aygöl, koordinesinde gerçekleşen 'BİL-EN Programı ve Milli Maarif Modeli 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Birinci Dönem Değerlendirme' toplantısının 'İkinci Dönem Faaliyet Planlama' başlığı ele alındı. Toplantıda; milli ve manevi değerlere sahip, sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetlerde bulunan ve teknolojiyi doğru kullanan nesiller yetiştirmek için çalışmaların devam ettiği bildirildi. - BİLECİK