Bilecik'te 'En güzel ben dikerim' yarışması heyecanı yaşandı - Son Dakika
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Bilecik'te 'En güzel ben dikerim' yarışması heyecanı yaşandı

05.03.2022 11:50
Bilecik'te 'En güzel ben dikerim' yarışması heyecanı yaşandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından 'En güzel ben dikerim' giyiş yarışması düzenlendi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından 'En güzel ben dikerim' giyiş yarışması düzenlendi. Yarışmacılar 5 yaş kız çocuğu elbisesi tasarlayıp dikti.

Yarışmaya katılanların bir hayli heyecanlı olduğu gözlenirken, emekli giyim teknolojileri öğretmenleri Ayla Yarengümeli, Fadime Başaraner ve ilçede uzun yıllar terzilik yapan Gülcan Bayraktar jüri üyeliği yaptılar. Yarışma sonunda birbirinden güzel tasarlanan ve dikilen 10 elbise arasında jürinin en yüksek puanını alan Dilek Şimşek 1'inci, Gülten Kılıç 2'inci, Sevinç Solak ise, üçüncü oldu. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam ve müdür yardımcısı Aysel Oğul tarafından verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, böylesine güzel bir yarışmanın tekrarlanması isteyerek, "Yarışmaya katılan tüm kursiyerlerimizi gösterdikleri cesaret ve verdikleri emekten ötürü kutluyoruz, yarışmamızın derecelendirmesinde bize yardımcı olan jüri üyelerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Bilecik'te 'En güzel ben dikerim' yarışması heyecanı yaşandı
Bilecik'te 'En güzel ben dikerim' yarışması heyecanı yaşandı
Bilecik'te 'En güzel ben dikerim' yarışması heyecanı yaşandı
Bilecik'te 'En güzel ben dikerim' yarışması heyecanı yaşandı
Bilecik'te 'En güzel ben dikerim' yarışması heyecanı yaşandı
Bilecik'te 'En güzel ben dikerim' yarışması heyecanı yaşandı

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Halk Eğitim Merkezi, Hisarcık, Bozüyük, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te 'En güzel ben dikerim' yarışması heyecanı yaşandı - Son Dakika


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