Bilecik\'te Gençler Masa Tenisi Turnuvasında Buluştu

Bilecik'te koruma altındaki gençler masa tenisi turnuvasında buluştu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Sitesi'nde (ÇES) koruma ve bakım altında bulunan gençlerle personelin katılımıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi. Gençlerin sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, sportif faaliyetlere katılımlarını artırmak ve kurum içi dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen turnuva, dostluk ve centilmenlik havasında geçti. Turnuvada gençler ve personel kıyasıya mücadele ederken, renkli görüntüler de ortaya çıktı. Etkinlik boyunca hem rekabet hem de eğlencenin ön planda olduğu organizasyonda, gençler spor yapma imkanı bulurken sosyal becerilerini geliştirme fırsatı da yakaladı. Turnuva sonunda katılımcılar birbirlerini tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Dostluk ve centilmenlik ruhu içerisinde gerçekleşen turnuvada gençlerimiz hem keyifli vakit geçirdi hem de sportif faaliyetlerle sosyal gelişimlerine katkı sağladı. Turnuvaya katılan tüm gençlerimizi ve personellerimizi tebrik ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK