Bilecik'te Güvenlik Eğitimi - Son Dakika
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Bilecik'te Güvenlik Eğitimi

Bilecik\'te Güvenlik Eğitimi
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Bilecik'te 220 öğrenciye polislik ve güvenli yaşam konularında eğitim verildi.

Bilecik'te polislik mesleği ve güvenli yaşam eğitimi verildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Söğüt Gençlik Merkezi ile Söğüt Müftülüğüne bağlı Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören 220 öğrenci ve 22 görevliye yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi. Eğitim programında öğrencilere polislik mesleği tanıtılırken, kişisel güvenlik ve siber güvenlik konularında bilinçlendirme yapıldı. Ayrıca akran zorbalığına karşı farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilendirmelerde bulunulurken, trafik kurallarına uymanın önemi de örneklerle anlatıldı. Program boyunca öğrencilerin yönelttiği sorular polis ekipleri tarafından cevaplandırılırken, güvenli internet kullanımı, günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken güvenlik kuralları ve trafik bilincine ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı.

Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukların erken yaşta güvenlik bilinci kazanması ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla benzer eğitim faaliyetlerinin ilerleyen dönemlerde de sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Güvenlik Eğitimi - Son Dakika

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