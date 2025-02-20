Bilecik\'te Huzurevine Kimlik Hizmeti

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Bilecik İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nün Mobil Timi, 'Adreste Nüfus Hizmeti' uygulaması çerçevesinde, Bilecik Huzurevi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Mobil ekip, huzurevi sakinlerinin kimlik kartı başvurularını alarak, yaşlı bireylerin resmi işlemlerini kolaylaştırdı.

Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne giden 'Mobil Tim', huzurevinde kalan 18 kişinin kimlik kartı başvurularını yerinde aldı ve gerekli belgeleri topladı. Huzurevi sakinleri, bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi ve mobil ekibe teşekkür etti. Huzurevi yöneticileri de bu uygulamanın, yaşlı bireylerin hayatını büyük ölçüde kolaylaştırdığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu; 'Adreste Nüfus Hizmeti' uygulamasının amacının, yaşlı ve engelli bireylerin resmi işlemlerini daha erişilebilir hale getirmek olduğunu vurguladı. Türkoğlu, Bu hizmet sayesinde, yaşlı bireylerin nüfus müdürlüğüne gitmelerine gerek kalmadan işlemlerini kolayca halledebildiklerini ifade etti. - BİLECİK