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Bilecik'te kaldırımları işgal eden manavlara ceza yağdı.

Bilecik kent merkezinde vatandaşların geçemeyeceği şekilde işgal eden manavlar isyan ettirirken, bu durum karşısında zabıtalar hemen harekete geçti. İstiklal Mahallesi Şerifpaşa Caddesi üzerinde tüm kaldırımı işgal eden 2 manava kaldırım işgalinden Kabahatler Kanunu'na göre 977 TL idari para cezası uygulandı. Ekipleri kentteki kaldırım işgali yapan diğer işyerine de gerekli cezaları yazarken, 3 kere aynı cezayı yiyen işyerlerine 3 gün kapatma cezası uygulanacağı öğrenildi. - BİLECİK