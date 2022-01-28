Bilecik'te karla mücadele için günde 3 ton solüsyon kullanılıyor - Son Dakika

Bilecik'i etkisi altına alan kar yağışının ardından hava sıcaklığının hissedebilir bir düşüş yaşanmasının ardından kaldırımlar buz tuttu. Belediye ekipleri bu buzu çözebilmek için günde 3 ton solüsyon kullanılıyor.

Bilecik ve ilçelerinin 4 gündür etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent merkezinde 2 gündür kar yağışı yaşanmazken, buz tutan kaldırım, merdiven ve üst geçitler belediye ekiplerince hazırlanan özel solüsyon ile eritiliyor. Sabahın ilk saatlerinde 50 ekip sırtlarında taşıdıkları bir depoya konulan solüsyonu sabah işe gitmek için vatandaşların yoğun kullandığı kaldırım ve merdivenlere sıkıyorlar. Ardından yumuşayan buz diğer bir ekipler tarafından tahta kar kürüme aletleriyle temizlenir. Bu işlemi yapan ekipler, "Kaba karın temizlenmesinin ardından buzlanmayı önlemek için kaldırımlara dökülen solüsyonun, kaldırımlara veya ayakkabılara herhangi bir zararı dokunmuyor. Kar ve buz çözücü özelliği olan solüsyon, karayolu ve diğer harici yüzeylerdeki kar ve buzlanmayı önleyici bir karışımdır. Solüsyonun korozif etkisi çok düşük olmakla beraber, çevre açısından her hangi bir toksik etkisi bulunmuyor. Ayrıca buz oluşumunu önleyici etkisini çok düşük sıcaklarda bile gösterebiliyor. Genellikle ana arter caddelerde kullanan solüsyon kar ile mücadelede net sonuçlar veriyor" dediler. - BİLECİK