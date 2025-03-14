Bilecik'te Kırsal Kalkınma Yatırımları İçin Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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Bilecik'te Kırsal Kalkınma Yatırımları İçin Bilgilendirme Toplantısı

Bilecik\'te Kırsal Kalkınma Yatırımları İçin Bilgilendirme Toplantısı

Pazaryeri'nde düzenlenen toplantıda, kırsal kalkınma yatırımlarının yüzde 50 hibeyle destekleneceği ve başvuru sürecinin detayları açıklandı. Çiftçiler, hibe desteklerinden faydalanmak için 9 Nisan 2025 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerektiği vurgulandı.

14.03.2025 10:43  Güncelleme: 10:44
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kırsal kalkınma yatırımlarının yüzde 50 hibeyle desteklenmesine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Pazaryeri Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya çiftçiler ve üreticiler yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, kırsal kalkınma yatırımlarına yönelik desteklemeler için başvuruların 9 Nisan 2025'te sona ereceğini belirtti. Sert, üreticilerin hibe desteklerinden faydalanabilmesi için belirlenen tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerektiğini vurgulayarak, "Destek programı kapsamında yeni tesislerin yapımı, mevcut tesislerin kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve modernizasyonu gibi yatırımlara yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanacak. Ayrıca ahır, ağıl yapımı, barınak amaçlı çadır alımı, sera kurulumu, arıcılık faaliyetleri ve tarım aletleri gibi çeşitli projeler de bu desteklerden yararlanabilecek. Kırsal kalkınmayı teşvik etmek ve üreticilerin modern tarım uygulamalarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla yürütülen hibe destek programı, bölgedeki tarımsal üretimin gelişmesine katkı sunmayı hedefliyor. Üreticiler, başvurularını İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yaparak desteklerden faydalanabilecek" dedi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri ise toplantıda destekleme programının kapsamı, başvuru süreci, uygunluk kriterleri gibi konularda bilgilendirme yaparak katılımcıların sorularını yanıtladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Kırsal Kalkınma Yatırımları İçin Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika

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