Bilecik\'te Komutanlara Veda Yemeği Düzenlendi

Bilecik'te yeni görev yerlerine atanan ve emekliye ayrılan komutanlar için veda yemeği düzenlendi.

Programa, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, eşi Zeynep Sözer, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, il protokolü ve davetliler katıldı. Veda yemeği, yeni görev yerlerine uğurlanan Tümgeneral Uğur Ertekin ve Jandarma Kıdemli Albay Uğur Başkonak ile emekliye ayrılacak olan Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı için düzenlendi. Programda konuşan protokol üyeleri, komutanların Bilecik'e sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Vali Faik Oktay Sözer, yaptığı konuşmada, "Komutanlarımıza ilimize verdikleri kıymetli hizmetler için teşekkür ediyor, yeni görev yerlerinde ve yaşamlarının yeni dönemlerinde başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK