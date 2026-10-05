Bilecik\'te Konak Kafe tahliye sorunu ortak önergeyle Arge\'ye sevk edildi

Bilecik İl Özel İdesi Ekim ayı 3'üncü birleşiminde mecliste gurunu olan tüm partiler ortak bir önerge verirken, kamuoyunu meşgul eden ve 25 Haziran 2025 yılında 10 yıllık kira sözleşmesi biten Konak Kafe çıkmazı Arge Komisyonu'na sevk edildi.

Bilecik İl Özel İdesi Ekim ayı 3'üncü birleşimi Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirildi. 1 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis sonunda mecliste gurunu olan tüm partilerin temsilcilerin imzası olduğu ortak bir önerge verildi. Önergede, "İl Genel Meclisimizin 5 Eylül 2025 tarih ve 2025/121 sayılı kararı ile ilimiz merkez ilçe Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde bulunan tapunun 1475 ada 30 parselinde kayıtlı 2.005,65 metrekare yüzölçümlü taşınmazın kira sözleşmesi sona erdiğinden bahisle; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerinin uygulanması ve taşınmazın tasarrufu hakkında takdir ve değerlendirilmesinin idare uhdesinde bırakılmasına karar verilmiş olmasına, yine meclis toplantılarımızın 04 Eylül 2026 tarihli 4'üncü birleşiminde idaremizden bilgi isteminde bulunan meclis üyelerimize verilen bilgi doğrultusunda kiralanan taşınmazın 10 yıl kira süresi dolduğundan tahliye talebinde bulunulduğu. Müstecirin taşınmazı rızaen tahliye edeceğine dair idareye verdiği dilekçesi, sözlü taahhüdü müstecir tarafından 10 gün içinde tahliye taahhüdü verilmesine rağmen bugüne kadar taşınmazın neden tahliye edilmediği. Son olarak yerel basına yansıdığı şekliyle Konak Kafe sözleşmesinin bitmesine rağmen 'Adamına göre muamele mi yapılıyor' söylemlerine maruz kalınmasının sebeplerinin araştırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi hususunu meclisimizin takdirlerine arz ederiz" denildi.

Teklif oy birliği ile Arge Komisyonu'na sevk edildi.