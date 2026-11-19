Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar Yaşayan Şehir Müzesi'ni gezdi.

Gerçekleştirilen ziyarette çocuklar, Bilecik'in tarihi geçmişi, yerel kültürü ve geleneksel zanaatları hakkında bilgi aldı. Müzedeki eserleri inceleyen çocuklar, şehrin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. Etkinlikle çocukların kültürel birikimlerinin ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlandı.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın yaşadıkları şehrin tarihini, kültürünü ve geleneklerini tanımalarını önemsiyoruz. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın kültürel değerlerimizi yakından tanımalarını, geçmişle bugün arasında bağ kurmalarını ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.