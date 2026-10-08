Bilecik'te köy düğününde arkadaşları damadı çatıya çıkarıp kule kurup yemek istediler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te köy düğününde arkadaşları damadı çatıya çıkarıp kule kurup yemek istediler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik\'te köy düğününde arkadaşları damadı çatıya çıkarıp kule kurup yemek istediler
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Yukarıboğaz Köyü'ndeki düğünde damadın arkadaşları, damadı çatıya çıkardı. Omuzlarının üzerine basarak kule oluşturup mani söyleyen arkadaşlar yemek istediler; damat da tepsi tepsi yemek ikram etti.

Bilecik'te gerçekleşen bir köy düğününde damadın arkadaşları damadı çatıya çıkarıp kule yaparak yemek istedi. Damadın ikram ettiği tepsi tepsi yemeği alan arkadaşları, köyün geleneklerini yaşattı.

Bilecik'te geçtiğimiz hafta İbrahim ile İlayda İnce çifti köy geleneklerine uygun bir şekilde dünya evine girdi. Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Yukarıboğaz Köyü'nde hayatları birleştiren çift, köy geleneklerini de unutmadılar. Düğün öncesi adetler olan 'Tavuk alma' ile başlayan düğün sabahında ise erkek evinden kız evine davullu zurnalı yürüyerek gidilerek, mani ve türküler söylendi. Gelin almaya giderken damadın arkadaşları kurdukları masada kağıt oyunu oynayarak, burada da maniler söyledi.

Damadı çatıya çıkardılar

Arkadaşları, damat İbrahim İnce'yi evin çatısına çıkarttı, ardından omuzlarının üzerine basarak kule oluşturarak, damatla aynı seviye gelen arkadaşları maniler söyledi, yemek istediler. Damat ise tepsi tepsi yemeği ikram ederken, köy adetleri yaşatılmış oldu. Renkli görüntülere sahne olan düğünde Bilecik'te hala köylerde gelenek ve göreneklerin yaşatıldığı görüldü.

Kaynak: İHA
Kültür SanatYemek TarifiYenipazarBilecikYaşamYerelManiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziantep’te zincir markette kadın kasiyere dehşeti yaşattı Gaziantep'te zincir markette kadın kasiyere dehşeti yaşattı
Öğretmen diye sınıfa girdi, gerçek ortaya çıkınca gözaltına alındı Öğretmen diye sınıfa girdi, gerçek ortaya çıkınca gözaltına alındı
TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ’a AK Parti’den yeni görev TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ'a AK Parti'den yeni görev
Bankacılıkta yeni dönem: Limitler iki katına çıkarıldı Bankacılıkta yeni dönem: Limitler iki katına çıkarıldı
AK Partili Özlem Zengin’den ’fon krizi’ çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum AK Partili Özlem Zengin'den 'fon krizi' çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum
Organize İşer galasına damga vurdu: Kıvanç Tatlıtuğ’dan rol arkadaşlarına dikkat çeken jest Organize İşer galasına damga vurdu: Kıvanç Tatlıtuğ'dan rol arkadaşlarına dikkat çeken jest
09:45
Suriye Ulaştırma Bakanı’nın kalite testi olay oldu
Suriye Ulaştırma Bakanı'nın kalite testi olay oldu
09:41
Fon krizinde Bülent Turan’dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
Fon krizinde Bülent Turan'dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
09:29
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı
Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
09:19
İstanbul’da 7 katlı binanın çökme anı kamerada
İstanbul'da 7 katlı binanın çökme anı kamerada
09:06
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak
09:00
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 10:09:37. #.0.3#
SON DAKİKA: Bilecik'te köy düğününde arkadaşları damadı çatıya çıkarıp kule kurup yemek istediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei