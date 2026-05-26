Bilecik'te Kurban Bayramı Yoğunluğu
Bilecik'te Kurban Bayramı Yoğunluğu

Bilecik'te Kurban Bayramı Yoğunluğu
26.05.2026 10:32
Bıçakçılar, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşarken, fiyatlar 10 TL arttı. Kenan Çakır bıçakları bilemeye devam ediyor.

Bilecik'te 15 yıllık bıçakçı Kenan Çakır arife gününde müşterilerin taleplerine yetişmeye çalışıyor.

Kurban Bayramı öncesi arife gününde Bilecik'te bıçak bileme ustalarının tezgahları adeta dolup taştı. Vatandaşlar, kurban hazırlıkları kapsamında bıçak ve satırlarını bilemek için ustaların yolunu tutarken, geçen yıla göre fiyatların 10 TL arttığı öğrenildi. 15 yıldır bıçak bileme işi yapan Kenan Çakır, her yıl olduğu gibi bu yıl da İstiklal Mahallesi Terzihane Sokak üzerindeki 10 metre kare dükkanında hizmet veriyor. Dükkanın küçüklüğünden dolayı bileme makinesini kapının önüne koyan Kenan Çakır, "Kurban Bayramı geldiği için biraz yoğunluğumuz var. Bilemeleri geçen yılki fiyatlarla aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. 30 TL'ye bileniyor. Bıçakları biletirken ustasını bulmanız önemli. Bıçak çeliğini yakmadan, çelik özelliğini gidermeden bileme yapan ustaları tercih etmelerini öneriyorum" dedi.

"Her iş gibi bunun da zorluğu var"

Mesleğinin zorluklarından da bahseden Çakır şöyle devam etti:

"Her mesleğin zorlukları tabii ki var, sıcak bir işlemle uğraşıyoruz. Kesici bıçakları bilerken çeşitli önlemler aldıktan sonra gözlük ve eldiven gibi ekipmanlarla daha emniyetli bir bileme yapıyoruz. Bizim de bir sanat olduğu için ellerimizle yapmamız gerekiyor. El sanatlarıyla ilgilenen ustalar azalıyor, çırak bulamıyoruz. Bu işi öğreteceğimiz genç yok. Devletimizin de bu alanda bir okulu olmadığı için usta yetişmiyor, sonuçta bu meslekler yok olmaya mahküm. Bilecik'te bu işi yaptığım için sürekli çevre ilçelerden ve köylerden bir yoğunluk var. Onları da karşılamaya çalışıyoruz. Gece de bu işe devam ediyorum." - BİLECİK

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
