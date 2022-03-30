Bilecik'te minibüs ücretlerine ikinci kez zam istendi - Son Dakika
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Bilecik'te minibüs ücretlerine ikinci kez zam istendi

30.03.2022 12:43
Bilecik'te minibüs ücretlerine ikinci kez zam istendi

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın onayıyla şehir içi dolmuş ücretlerine zam talep edildi.

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın onayıyla şehir içi dolmuş ücretlerine zam talep edildi.

Bilecik'te Şubat ayında şehir içi dolmuşlarda tam ücret 3,5 TL'den 4,5 TL'ye, öğrenci ücreti ise 3 TL'den 4 TL'ye çıkarılmıştı. Minibüsçüler, 4,5 TL olan tam ücretinin 6 TL, 4 TL olan öğrenci ücretinin ise 5 TL yapılmasını talep etti. Gölet, YHT, Terminal, Küplü-Başköy hattında tam ücretin 7,5 TL, öğrencinin 7 TL; Aşağıköy hattında tam ücretin 7 TL, öğrencinin ise 6,5 TL olması istendi.

Talepler Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından uygun bulundu. Artış talebi konusunda son sözü Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya söyleyecek. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

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