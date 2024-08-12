Bilecik'te Miniklere Özel Çizgi Film Gecesi - Son Dakika
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Bilecik'te Miniklere Özel Çizgi Film Gecesi

Bilecik\'te Miniklere Özel Çizgi Film Gecesi

Bilecik'in Bayırköy beldesinde çocuklara özel çizgi film gecesi düzenlendi. Bayırköy Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'nda 'Maşa ile Koca Ayı' gösterildi. Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, çizgi film gecelerinin yaz boyunca devam edeceğini belirtti.

12.08.2024 09:57  Güncelleme: 09:58
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Bilecik'in Bayırköy beldesinde miniklere özel çizgi film gecesi düzenlendi.

Bayırköy Belediyesi tarafından Atatürk Parkında çocuklara özel çizgi film gecesinde 'Maşa ile Koca Ayı' ekranlarda yer aldı.

Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, yeni nesil belediyecilik anlayışıyla ilerlediklerini ifade ederek, "Sosyal ve kültürel alanlarda da toplumumuzun bütün kesimlerine ulaşma hedefindeyiz. Çizgi film gecelerimiz, çeşitli aktivitelerle yaz boyunca devam edecek. Minik gönüller ile buluşmaya da devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Miniklere Özel Çizgi Film Gecesi - Son Dakika

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