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Bilecik'te Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik'te Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı Düzenlendi

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, Vali Şefik Aygöl'ün başkanlığında, Bilecik'te ki mülki idare amirleri, belediye başkanları, il protokolü ve muhtarların da katıldığı 'Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı' düzenlendi. Toplantıda 'Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Eylem Planı' ele alındı.

Bilecik\'te Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı Düzenlendi
27.12.2023 - 09:59,
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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, Vali Şefik Aygöl'ün başkanlığında, Bilecik'te ki mülki idare amirleri, belediye başkanları, il protokolü ve muhtarların da katıldığı 'Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı' düzenlendi.

Vali Aygöl yaptığı konuşmada; kuraklıkla mücadelede en önemli mekanizma olarak, Bilecik'in kendi dinamiğine ve özel şartlarına uygun kuru ve sulu tarım alanları için 'il kuraklık eylem planları' oluşturulacak ve kriz olmadan tedbirlerin alınması gerektiğinin önemini vurguladı.

Toplantıda 'Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Eylem Planı' ele alındı. Tarımsal kuraklık konusunda kamuoyunun bilinç düzeyini artırarak paydaşların sürece dahil edilmesi, çevresel açıdan sürdürülebilir tarımsal su kullanım planlaması ile kuraklığın yaşanmadığı dönemlerde ileriye dönük gerekli bütün tedbirlerin alınması ve kriz dönemlerinde etkin bir mücadele programı uygulayarak kuraklığın etkilerinin en aza indirilmesi hedeflendi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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