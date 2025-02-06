Bilecik'te Tilkiler Yiyecek Arıyor

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Bilecik'te aç kalan tilkiler yerleşim yerlerine indi

BİLECİK - Bilecik'te etkili olan kar yağışı sonrası dağlarda yiyecek bulamayan tilkiler yerleşim yerlerinde görüntülendi.

Bölge genelinde olduğu gibi Bilecik'te de kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan tilkiler, Bozüyük ilçesine bağlı 4 Eylül Mahallesi'nde görüldü. Akşam saatlerinde yerleşim yerlerine giden tilkiler, çöp konteyneri yakınlarında yiyecek aradı. Daha sonra gözden kaybolan tilkiler, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.