Bilecik'te Üreticilere Bin Adet Kovan Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik'te Üreticilere Bin Adet Kovan Dağıtıldı

Bilecik\'te Üreticilere Bin Adet Kovan Dağıtıldı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve Bilecik Arıcılar Birliği Başkanı Beytullah Erdönmez'in katılımıyla gerçekleştirilen 'Modern ve Teknik Arıcılık Yolunda Bilecik Kovan Dağıtım Projesi' etkinliğinde bin adet kovan dağıtıldı. Bu yıl Bilecik'te 233 ton bal hasadı bekleniyor.

16.05.2024 10:46  Güncelleme: 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te üreticilere bin adet kovan dağıtılarak destek sağlanırken, il genelinde bu yıl 233 ton bal hasadı bekleniyor.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez ve Bilecik Arıcılar Birliği Başkanı Beytullah Erdönmez ve üreticilerin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Modern ve Teknik Arıcılık Yolunda Bilecik Kovan Dağıtım Projesi' etkinliğine katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Aygöl, "Bugün burada İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu 'Modern ve Teknik Arıcılık Yolunda Bilecik Kovan Dağıtım Projesi' ile söz vermiş olduğumuz bin adet kovan dağıtımı gerçekleştireceğiz ve bütün kovanlarımızın ilaçlamasını yaparak sağlıklı arıcılığı devam ettireceğiz" dedi.

İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise, Bilecik'in arıcılık rakamları hakkında bilgiler sunarken, arıcılık projelerinin Bilecik'e ve milli ekonomiye sağlayacağı katkılar hakkında görüşlerini dile getirdi.

Arıcılar Birliği Başkanı Beytullah Erdönmez ise, Bilecik'te arıcılığa verilen desteklerden dolayı tüm üreticiler adına teşekkür ederek arıcılığın gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Erdönmez, İl Müdürlüğü'nün destekleri ile 2018 yılında 11 bin 800 adet olan kovan sayısı 2023 yılında 24 bin adete ulaşmış olup bal üretimi 88 tondan 221 tona çıktığı belirtildi.

2016 yılında bin adet, 2021 yılında bin 250 adet kovan dağıtılmış olup bu yıl bin adet kovan dağıtımı gerçekleştirilirken, bu yıl bal hasadı döneminde bal üretiminin 233 ton olması bekleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Şefik Aygöl, Bilecik, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Üreticilere Bin Adet Kovan Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:50 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya
10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
11:38 Şanlıurfa’da viyadükten düşen tırdan sağ çıkan olmadı Şanlıurfa'da viyadükten düşen tırdan sağ çıkan olmadı
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 12:33:07. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Üreticilere Bin Adet Kovan Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement