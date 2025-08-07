Bilecik\'te Vadipark Sinema Geceleri Başladı

Bilecik Belediyesi Vadipark Sinema Geceleri ile vatandaşları sıcak yaz akşamlarında sinema keyfiyle buluşturuyor.

Gösterimi yapılan 'Ratatuy' adlı animasyon filmi, minik izleyicilerin ve ailelerinin büyük beğenisini topladı. Açık havada, yıldızlar altında sinema keyfi yaşamak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunan etkinlik, her hafta çarşamba ve perşembe akşamları devam edecek. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın öncülüğünde düzenlenen etkinlik, vatandaşlardan tam not alıyor. Etkinlik alanına ulaşım da Bilecik Belediyesi tarafından kolaylaştırıldı. Pelitözü Mahallesi'nden saat 19.30, 19.45 ve 20.00'de, anayol güzergahı üzerinden ücretsiz ring seferleri düzenleniyor.

Bilecik Belediyesi yetkilileri, tüm vatandaşları Vadipark'ta gerçekleşen sinema gecelerine davet etti. - BİLECİK