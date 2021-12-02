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Bilecik'te vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı - Son Dakika

Bilecik'te vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı

02.12.2021 10:10
Bilecik'te vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kent genelinde kurulan stantlarla vatandaşlar siber suçlar hakkında bilgilendirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kent genelinde kurulan stantlarla vatandaşlar siber suçlar hakkında bilgilendirildi.

Ekipleri siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yapılması amacıyla oluşturulan "Siberay Projesi" çerçevesinde il genelinde vatandaşlara İnternet üzerinden karşılaşabileceği dolandırıcılık konuları ve İnternetin güvenli kullanımı konularında bilgilendirme amaçlı stant ve broşür çalışmaları yapıldı.

Çalışma hakkında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Projenin temel amacı, ülkemizde her yaş grubundaki vatandaşlarımızın internet ve teknoloji bağımlılığı gibi topluma ve kişiye zarar veren alışkanlıkları ile mücadele etmektir. Toplumun her bir ferdinin interneti ve teknolojiyi güvenli, faydalı ve etkili şekilde kullanmalarını sağlamaya yönelik faaliyetler, içerikler ve ürünler geliştirmek, bu sayede örf, adet ve milli kültürüne bağlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır" denildi. - BİLECİK

Bilecik'te vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı
Bilecik'te vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı
Bilecik'te vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, İnternet, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı - Son Dakika


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