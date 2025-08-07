Bilecik\'te Yaz Akşamlarına Keyif Katan Açık Hava Sineması Başladı

Bilecik'in Bayırköy beldesinde yaz akşamlarına keyif katan açık hava sinema etkinlikleri başladı.

İlk gösterimde Disney'in sevilen animasyon filmi "Moana 2", vatandaşlarla birlikte Atatürk Parkı'nda izlendi. Bayırköy Belediyesi'nin organize ettiği açık hava sinema etkinliği, yoğun katılımla gerçekleşti. Belediye Başkanı Aykut Dilsiz'in ev sahipliğinde düzenlenen geceye, her yaştan vatandaş büyük ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında Atatürk Parkı'nda kurulan dev ekranda gösterilen "Moana 2" adlı animasyon film, özellikle çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle izlendi. Belediye tarafından ücretsiz patlamış mısır ikramı yapıldı. Başkan Aykut Dilsiz yaptığı açıklamada, "Yaz aylarında halkımızın bir araya gelmesini, birlikte keyifli vakit geçirmesini çok önemsiyoruz. Sinema etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Katılım gösteren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK