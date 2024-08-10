Bilecik\'te Yaz Kurslarıyla 10 Bin Öğrenci Eğitim Alıyor

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Bilecik'te bu yaz toplam 120 Kur'an Kursu açılarak 10 bin 237 öğrenci eğitim almaya devam ediyor.

Bilecik'te 'Yaz Kursları' kapsamında eğitim veren 120 Kur'an Kursu açıldı. 10 bin 237 öğrenci Kur'an Kursunda eğitim almaya devam ediyor. Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve İl Müftüsü Ali Erhun, minik öğrencileri ziyaret ederek verilen eğitimi yakından inceledi. Ardından minikler öğrendikleri duaları okuyarak derslerine geri döndüler. - BİLECİK