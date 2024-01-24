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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya'ya iade-i ziyarette bulundu - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya'ya iade-i ziyarette bulundu

Vali Aygöl, Başkan Kaya'yı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Birlikte hareket edeceklerini ve hizmetin aksamayacağını belirttiler.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya\'ya iade-i ziyarette bulundu
24.01.2024 - 10:45,  Güncelleme: 10:47
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya'ya iade-i ziyarette bulundu.

Vali Aygöl, görevine başlayan Başkan Kaya'yı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bir süre sohbet eden Vali Aygöl ve Başkan Kaya bu süreç içerisinde birlikte hareket edeceklerini ve hiçbir hizmetin aksamayacağını belirtti. Ardından Vali Aygöl, belediye binasında incelemelerde bulunarak personellere iyi çalışmalar diledi. Belediye ziyareti fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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