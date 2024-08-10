Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazarcıklılar Derneği\'nin Aşure Etkinliğine Katıldı

Yerel

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazarcıklılar Derneği tarafından düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.

Bilecik'te Pazarcıklılar Derneği tarafından düzenlenen aşure etkinliğine Vali Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkan Yardımcıları Güven Sönmez ve Bilen Gökten, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Aygöl, kendi elleriyle vatandaşa aşure dağıtarak birlik ve beraberliğin önemli olduğunun altını bir kez daha çizdi. Sözlerine devam eden Vali Aygöl, "Aşure ayı bolluk, bereket, birlik ve beraberliğin simgesidir. Bu ayda yaptığımız, dağıttığımız aşureler hepimize güzellikler getirsin. Paylaşmak, dayanışma içinde olmak ve en önemlisi sevgiyi yaşatmak hepimiz için güzel duygular" dedi. - BİLECİK