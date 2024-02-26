Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yaşayan Şehir Müzesi\'ni ziyaret etti

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yaşayan Şehir Müzesi'nde adeta eski Bilecik'e doğru yolculuğa çıktı.

Bilecik'in tarihini ve kültürünü yaşatan Yaşayan Şehir Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kültür ve tarihi bilgileriyle geçmişten günümüze yaşanan değişimleri ziyaretçilerle buluşturuyor. Vali Aygöl, müzeyi ziyarete giderek hem orada bulunan vatandaşla bir araya geldi hem de Bilecik'in eski yıllarına yolculuk etti. Rehber eşliğinde müzeyi gezen Vali Aygöl duygularını aktararak, "Şehrimizin tarihini ve kültürünü anlatıyor. Müzelerimize sahip çıkarak aslında tarih ve kültürümüze de sahip çıkmış oluyoruz. Geçmişten günümüze değişen Bilecik'te yolculuk yaptım adeta. Fotoğraflar, eşyalar beni oldukça etkiledi ve çok keyif aldım. Geçmişi bugüne taşıyan müzedir. Tüm vatandaşlarımızı kendi topraklarının tarihi ve kültürüyle buluşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK