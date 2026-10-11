Bilecik Vezirhan'da örtü yangını kontrol altına alındı, 2 hektar alan zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik Vezirhan'da örtü yangını kontrol altına alındı, 2 hektar alan zarar gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Vezirhan\'da örtü yangını kontrol altına alındı, 2 hektar alan zarar gördü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Vezirhan beldesi ile Cumalı köyü arasında çıkan örtü yangını, 1 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 20 personelle müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

(BİLECİK) - Bilecik'in Vezirhan beldesi ile Cumalı köyü arasında çıkan örtü yangınında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü. Bir helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 20 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Bilecik'in Vezirhan beldesi ile Cumalı köyü arasındaki bölgede örtü yangını çıktı. Edinilen bilgiye göre, tarımsal faaliyetler kapsamında bahçe temizliği sırasında çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede çevreye yayıldı.

Yangına 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, bir helikopter ve 20 personelle müdahale edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA
HelikopterVezirhanBilecikİtfaiyeGüncelÇevreYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
Suudi Arabistan’dan ağır misilleme 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi Suudi Arabistan'dan ağır misilleme! 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi
Meloni’den Husilere sert tepki “Suudi Arabistan’ın yanındayım“ Meloni’den Husilere sert tepki! "Suudi Arabistan’ın yanındayım"
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit
Güne damga vuran iddia Arda Turan İstanbul’a geldi, TFF ile görüşecek Güne damga vuran iddia! Arda Turan İstanbul'a geldi, TFF ile görüşecek
21:43
Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
20:45
Riyad’daki havalimanı bir kez daha hedef alındı Husilerden yeni tehdit
Riyad'daki havalimanı bir kez daha hedef alındı! Husilerden yeni tehdit
19:38
Milan Skriniar’dan büyük fedakarlık
Milan Skriniar'dan büyük fedakarlık
19:24
Tümer Metin’den Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe için çarpıcı iddia
Tümer Metin'den Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe için çarpıcı iddia
18:39
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
18:36
Manisa’daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
Manisa'daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 21:59:30. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecik Vezirhan'da örtü yangını kontrol altına alındı, 2 hektar alan zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei