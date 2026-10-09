Bilecik Yenipazar\'da Kaymakam Polat ceviz hasadına katıldı, üreticilerle sohbet etti

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde ceviz hasadı başladı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Kaymakam Yunus Emre Polat, İlçe Tarım Müdürü Çetin Tokur ile birlikte Kükürt Köyü'nü ziyaret ederek ceviz hasadına katıldı. Üretici Murat Öner'in bahçesinde gerçekleştirilen hasatta vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Polat, üreticilerle sohbet ederek ceviz üretimi, rekolte ve verim durumu hakkında bilgi aldı. Tarımsal üretimin önemine dikkat çekilen ziyarette, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulunuldu.

Kaymakam Polat, "İlçemizde tarımsal üretimin her alanında emek veren üreticilerimizin yanındayız. Ceviz hasadının üreticilerimiz için bereketli ve kazançlı bir sezon olmasını diliyor, emekleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.