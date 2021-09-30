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Bin 200 kilometre mesafeden gelen mevsimlik işçilere moral gecesi - Son Dakika

Bin 200 kilometre mesafeden gelen mevsimlik işçilere moral gecesi

30.09.2021 10:43
Bin 200 kilometre mesafeden gelen mevsimlik işçilere moral gecesi, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinin kırmızı elması olarak nitelendirilen çileğin, Bin 200 kilometre uzaklıktan gelerek hasadını yapan mevsimlik işçiler için Kurşunlu mahallesindeki çadır kentte moral gecesi düzenlendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinin kırmızı elması olarak nitelendirilen çileğin, Bin 200 kilometre uzaklıktan gelerek hasadını yapan mevsimlik işçiler için Kurşunlu mahallesindeki çadır kentte moral gecesi düzenlendi. Mahalle halkının tamamının 8 bin dönüm alanda çilek üretimi yaptığı Kurşunlu mahallesinde 40 bin ton civarında çilek hasadı yapıldı. İnegöl'deki mevsimlik işçi sorununu gideren Şanlı Urfa'dan gelen mevsimlik işçiler için Kurşunlu mahallesi muhtarlığı hasadın sonunda veda programı düzenlediler. Kurşunlu mahallesinin girişinde oluşturulan çadır kentte 100 mevsimlik işçi ve aileleri olmak üzere toplam 400 kişi Mayıs ayından bu yana konakladılar. Bir köy alanı oluşturan Urfalı işçiler, 5 ay boyunca çilek hasadı yaptılar. Yaşadıkları çadır kentte, Kurşunlu mahallesi halkıyla iç içe olan Urfalı işçiler için mahalle muhtarı İbrahim Kılıç, harekete geçti. Hasadın sonuna gelindiği mahallede mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri, mevsimlik işçilere vefa borçlarını ödemek için bir moral gecesi düzenlediler. Çadır kent içinde düzenlenen programda işçiler tarafından Urfa yöresine aite çiğ köfte yapılıp, ikram edilirken, yöresel oyunlar da oynandı. Kurşunlu mahallesi halkının da katıldığı birlik-beraberliğin yaşandığı program da 400 civarındaki işçiler ve eşleri, doyasıya eğlendiler. Kaynaşmanın üst seviyede olduğu çadır kentte yaşayan işçiler, düzenlenen eğlenceyle aylarca zor şartlarda konaklama anlarını unuttular.

"Allah razı olsun onlardan"

Mevsimlik işçi Emine Güzel, "Şanlı Urfa'dan geldik. Mayıs ayından bu yana buradayız. Her sene gelmeyi düşünüyoruz. Mahalle halkından çok memnunuz, Allah razı olsun onlardan. Hepsi cana yakın. Bize eğlence, moral gecesi düzenlediler. Çok güzel oldu." dedi.

Mevsimlik işçi Şükran Bahar ise, "Burada aylarca çilek topladık. Çok memnunuz. Mahalle sakinleri bize çok iyi davranıyor. Allah razı olsun. Eğlence düzenlediler. Mutluyuz" dedi.

"Gelecek sene işçi sayımızı da arttıracağız"

Mevsimlik işçi Abdullah Güzel de, "Buraya işçi olarak geldik. 100 işçi. Çilek hasadının sonuna geldik. Bu günde eğlencemiz var. Allah'ın izniyle birkaç gün sonra buradan ayrılacağız. Çilek üretimi burada her sene artıyor. Gelecek sene işçi sayımızı da artıracağız. Toplam olarak ailelerimizle birlikte 400 kişi yaşıyoruz. Seneye 400 işçiyle geleceğiz inşallah." Dedi.

İşçi sıkıntısı vardı ama

Kurşunlu mahallesi muhtarı İbrahim Kılıç ise, "Biliyorsunuz; Mahallemiz çileği ile ünlüdür. Mahallemizde işçi yetersizliği oldu. Biz de Urfa'dan işçi getirdik. Mahalle sakinlerimiz de mutlu oldu, işçiler de mutlu oldu. Kimisinin Urfa'da akrabasının, kardeşinin düğünü olmuştur gidememiştir. Bizde bir nebze de olsa onlara moral vermek için böyle bir eğlence düzenledik. Burada mahalle sakinlerimizde katıldı. Kaynaşma oldu. Çok mutluyuz. Seneye de inşallah işçi sayısı artar. Hasat sorunumuz olmaz. Halkımız onları sahiplendiler. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "İşçi sorunu olduğu herkes tarafından biliniyor. İnegöl'ümüzün çeşitli noktalarında mevsimlik tarım işçileri var. Hasatlarımızı yaptılar. Zaman zaman gelip onlara sıkıntıların olup olmadığını soruyoruz. İlgileniyoruz. Bu günde sezon sonu olduğu için muhtarımız bir eğlence tertip etmiş. Güzel olmuş. Güzel bir katılım da var. Ülkenin neresinde olursa olsun, tarımla ilgilenen kim varsa hepsi bizim baş tacımız. Tarımsız olmaz. Tarıma ve tarım işçilerine sahip çıkmamız gerekiyor." dedi. - BURSA

Bin 200 kilometre mesafeden gelen mevsimlik işçilere moral gecesi
Bin 200 kilometre mesafeden gelen mevsimlik işçilere moral gecesi
Bin 200 kilometre mesafeden gelen mevsimlik işçilere moral gecesi
Bin 200 kilometre mesafeden gelen mevsimlik işçilere moral gecesi
Bin 200 kilometre mesafeden gelen mevsimlik işçilere moral gecesi
Bin 200 kilometre mesafeden gelen mevsimlik işçilere moral gecesi
Bin 200 kilometre mesafeden gelen mevsimlik işçilere moral gecesi
Bin 200 kilometre mesafeden gelen mevsimlik işçilere moral gecesi
Bin 200 kilometre mesafeden gelen mevsimlik işçilere moral gecesi
Bin 200 kilometre mesafeden gelen mevsimlik işçilere moral gecesi
Bin 200 kilometre mesafeden gelen mevsimlik işçilere moral gecesi
Bin 200 kilometre mesafeden gelen mevsimlik işçilere moral gecesi
Bin 200 kilometre mesafeden gelen mevsimlik işçilere moral gecesi

Şanlıurfa, İnegöl, Bursa, işçi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bin 200 kilometre mesafeden gelen mevsimlik işçilere moral gecesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bin 200 kilometre mesafeden gelen mevsimlik işçilere moral gecesi - Son Dakika
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