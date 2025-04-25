Bina Yıkımlarının Nedeni: Hatalı Kolon Uygulamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bina Yıkımlarının Nedeni: Hatalı Kolon Uygulamaları

Bina Yıkımlarının Nedeni: Hatalı Kolon Uygulamaları

Prof. Dr. Orhan Doğan, binaların yıkılmasının kolonlardaki hatalı uygulamalardan kaynaklandığını vurguladı.

25.04.2025 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de inşaat mühendisi Prof. Dr. Orhan Doğan, bina yıkılmaların temel nedeninin kolonlardaki hatalı uygulamalar olduğunu söyledi. Vibratör kullanımında ve beton sulamada yaygın yapılan yanlışlara dikkat çeken Doğan, "Unutmamalıyız ki, binaların yıkılmasının temel sebebi kolonların kırılmasıdır" dedi.

Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Orhan Doğan, binaların depreme karşı dayanıklı olmasında kolon kalitesinin belirleyici olduğunu söyledi. Bina inceleme ve güçlendirme çalışmalarına 1997 yılında İngiltere'den dönüşüyle başladığını belirten Doğan, bu alanda özellikle kamu binalarında performans analizleri yaptıklarını ifade etti. Şartnamelerde yer alan güçlendirme uygulamalarının özel sektörde yeterince uygulanmadığını vurgulayan Doğan, bu durumun "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma neden olduğunu dile getirdi.

"C30 betonun kullanılması büyük önem taşıyor"

TOKİ tarafından yapılan kamu konutlarında hem yapısal hem de yerleşim açısından daha başarılı örnekler görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Doğan, yeni yapılacak binalarda kolonlarda C30 betonun tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Brüt beton kullanımının segregasyon riskini azalttığını ifade eden Doğan, "Yeni yapılan binalarda özellikle temellerde ve kolonlarda C30 betonun kullanılması büyük önem taşıyor. Kolonlarda mümkünse brüt beton tercih edilmeli. Çünkü beton, kolonun üstünden 3 metre yukarıdan döküldüğünde, dip kısma inene kadar bu mesafeyi kat ediyor. Günümüzde beton santrallerinden gelen betonlarda 22.4 milimetrelik demaks dediğimiz agregalar kullanılıyor. Bu iri agregalar, kolon içindeki demir donatıların arasından geçemiyor. Bu da segregasyon, yani betonun homojenliğini kaybetmesi riskini doğuruyor. Segregasyon, betonun dayanımını yer yer sıfıra kadar düşüren bir etkendir ve özellikle kolon diplerinde oluşur" dedi.

"Yıkılan binaların tamamında önce kolonlar kırıldı"

Binaların yıkılma nedeninin yüzde 100 oranla kolon kırılmaları olduğunu belirten Prof. Dr. Orhan Doğan, vibratör kullanımında yapılan hatalara da değindi. Döşeme yerine kolonların sulanması gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Doğan, "Unutmamalıyız ki, binaların yıkılmasının yüzde 99 değil, yüzde 100 sebebi kolonların kırılmasıdır. Vibratör kullanımı genellikle döşemede veya kirişte, 40-50 santimetrelik şiş vibratörlerle yapılmaktadır. Ancak, bu işlemler genelde yanlış yerde uygulanıyor. Döşemeyi suluyorlar, oysa sulanması gereken yer kolonlardır. Çünkü binayı ayakta tutan kolondur. Zaten yapıdaki öncül hasarlar genellikle kirişlerde başlar. Ancak yıkılan binaların tamamında önce kolonlar kırıldı. Bu konuda uluslararası çalışmalarım da oldu. Kolonların neden yıkıldığını araştırdık ve döşemelerin kirişlere yaptığı katkının bu yıkımlarda etkili olduğunu gördük. Bu katkı oranı yüzde 20'lerden yüzde 150'lere kadar çıkabiliyor. Bu nedenle, kirişlerimiz binalarda genel olarak kolonlardan daha güçlü hale geliyor. Bu da güçlü kiriş-zayıf kolon riskini doğuruyor. Bu çok önemli bir konu" diye konuştu.

"Mümkünse brüt beton dökelim"

"Binalar hasar görebilir, onarılabilir, güçlendirilebilir. Ama can kaybı olmamalı. Birinci hedefimiz bu olmalı" diyen Prof. Dr. Doğan, "Bu yüzden proje aşamasında kolonlarımızı daha cömert, daha büyük boyutlarla tasarlayalım. Beton kalitesi olarak C30'u tercih edelim ve mümkünse brüt beton dökelim. Uzun ömürlü yapılar için temellerde C30'dan daha düşük beton kalitesine asla razı olmayalım" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Kırıkkale Üniversitesi, Orhan Doğan, Sağlık, İnşaat, Deprem, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bina Yıkımlarının Nedeni: Hatalı Kolon Uygulamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya kendi kripto para borsasını kuruyor Rusya kendi kripto para borsasını kuruyor
Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye’ye getirildi Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi
Herkes İstanbul’daki depremi konuşurken asıl tehlikeli bölgeyi açıkladı Herkes İstanbul'daki depremi konuşurken asıl tehlikeli bölgeyi açıkladı
Takipçilerine bir kaç haftalık ömrü kaldığını söyleyen fenomen hayatını kaybetti Takipçilerine bir kaç haftalık ömrü kaldığını söyleyen fenomen hayatını kaybetti
Ekvadorlu futbolcunun eşi ve çocuğu silahlı grup tarafından kaçırıldı Ekvadorlu futbolcunun eşi ve çocuğu silahlı grup tarafından kaçırıldı
’’Çocuk Yıldız’’ olarak ünlenmişti Sophie Nyweide hayatını kaybetti ''Çocuk Yıldız'' olarak ünlenmişti! Sophie Nyweide hayatını kaybetti
Galatasaray’ın çuvalla paraya sattığı futbolcu zarar fiyata satılıyor Galatasaray'ın çuvalla paraya sattığı futbolcu zarar fiyata satılıyor
Trabzonspor-Göztepe maçına saatler kala yıldız futbolcudan kötü haber Trabzonspor-Göztepe maçına saatler kala yıldız futbolcudan kötü haber
Bakan Uraloğlu, depremde çuvallayan GSM operatörleriyle görüştü Bakan Uraloğlu, depremde çuvallayan GSM operatörleriyle görüştü
MHP’den çok konuşulacak kanun teklifi MHP'den çok konuşulacak kanun teklifi
Süper Lig ekibinin son şansı Beşiktaş’ı yenemezlerse küme düşecekler Süper Lig ekibinin son şansı! Beşiktaş'ı yenemezlerse küme düşecekler

13:16 Naci Görür’den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi Naci Görür'den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi
13:08 İstanbul’da yıkıldı yıkılacak 1200 bina var İstanbul'da yıkıldı yıkılacak 1200 bina var
12:20 Rusya’nın kalbinde patlama Üst düzey yetkili hayatını kaybetti Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
11:57 İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı Görüntülerde bomba bir detay var İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntülerde bomba bir detay var
10:25 Kütahya’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha
17:46 İOKBS ertelendi mi 2025 bursluluk sınavına ilişkin MEB’den açıklama İOKBS ertelendi mi? 2025 bursluluk sınavına ilişkin MEB'den açıklama
17:26 Kenan Yıldız Premier Lig devine hayırlı olsun Kenan Yıldız Premier Lig devine hayırlı olsun
17:16 Göztepeli Romulo için dünya devi devreye girdi Göztepeli Romulo için dünya devi devreye girdi
17:15 Ahmet Ercan 6.2’den sonra büyük İstanbul depremi için tarih verdi Ahmet Ercan 6.2'den sonra büyük İstanbul depremi için tarih verdi
17:11 30 Nisan’a kadar sürecek THY’den yeni tavan fiyat kararı 30 Nisan'a kadar sürecek! THY'den yeni tavan fiyat kararı
17:05 Tam takım otobüsüne biniyordu Taraftarların yüzüne baka baka istifa etti Tam takım otobüsüne biniyordu! Taraftarların yüzüne baka baka istifa etti
16:52 35 yıllık tartışma sona erdi Giresun ve Gümüşhane arasında sınırlar değişti 35 yıllık tartışma sona erdi! Giresun ve Gümüşhane arasında sınırlar değişti
16:44 Pompalı tüfekli dehşetinde kocanın savunması kan dondurdu Pompalı tüfekli dehşetinde kocanın savunması kan dondurdu
16:40 Trabzonspor’dan tarihi adım Türkiye’de bunu başaran tek kulüp olacaklar Trabzonspor'dan tarihi adım! Türkiye'de bunu başaran tek kulüp olacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 13:44:55. #7.13#
SON DAKİKA: Bina Yıkımlarının Nedeni: Hatalı Kolon Uygulamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.