Bingöl'de İsmail Haniye için gıyabi namaz kılındı, Filistin için dualar edildi - Son Dakika
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Yerel

Bingöl'de İsmail Haniye için gıyabi namaz kılındı, Filistin için dualar edildi

Bingöl\'de İsmail Haniye için gıyabi namaz kılındı, Filistin için dualar edildi

İran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için ülke genelinde milli yas ilan edildi. Bingöl'de de Cuma namazının ardından Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı ve Filistin için dualar edildi. AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, İslam alemi olarak birleşerek zalimlere karşı tek vücut olunması gerektiğini belirtti.

02.08.2024 14:22
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Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de İsmail Haniye için Cuma namazının ardından gıyabi namaz kılındı, Filistin için dualar edildi.

İran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için ülke genelinde bir günlük milli yas ilan edildi. Milli yasın ardından bugün Cuma namazının ardından tüm yurtta Haniye için gıyabi cenaze namazı kılınırken, Filistin için de dualar edildi.

Merkez Ulucami binlerce vatandaş, Filistinliler için dua etti. Gıyabi cenaze namazına katılan AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, "İran'ın başkenti Tahran'da menfur bir saldırı sonucu şehit edilen siyonizme karşı, dinsizlere karşı, islam düşmanlarına karşı mücadele eden çok değerli bir büyüğümüz İsmail Haniye'yi kaybettik. Allah rahmet eylesin, bugün dünyanın her tarafında 2 milyar Müslüman gıyabi cenaze namazı kılarken aslında bunun cenaze namazı olmaktan ziyade bir sahiplenme duygusu adına çok daha farklı alanlara çekmek lazım. Çünkü bugün İsmail Haniye yarın bir başkası. İslam alemi sustukça zalimler üzerimize geliyor. İslam alemi birleşmeli ve zalimlere karşı tek vücut olmalıdır" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bingöl'de İsmail Haniye için gıyabi namaz kılındı, Filistin için dualar edildi - Son Dakika

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