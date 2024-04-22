Bingöl'de Kaymakamın Girişimiyle Akraba İki Aile Arasındaki Husumet Son Buldu - Son Dakika
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Bingöl'de Kaymakamın Girişimiyle Akraba İki Aile Arasındaki Husumet Son Buldu

Bingöl\'de Kaymakamın Girişimiyle Akraba İki Aile Arasındaki Husumet Son Buldu

Bingöl'ün Genç ilçesinde ikamet eden ve akraba olan Davran ile Danış aileleri arasında uzun süredir devam eden husumet, Genç Kaymakamı Muhammet Güzel'in girişimleriyle barışla sonuçlandı. Kaymakam Güzel, aile büyüklerini bir araya getirerek yapılan toplantı sonucunda iki aileyi barıştırdı ve husumete son verildi.

22.04.2024 20:39
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Bingöl'ün Genç ilçesinde akraba olan iki aile arasındaki husumet, Kaymakam Muhammet Güzel'in girişimleri sonucu barışla son buldu.

Genç ilçesi Gözütok köyünde ikamet eden ve akraba olan Davran ile Danış aileleri arasında bir süredir husumet bulunuyordu. Söz konusu husumetle ilgili adımlar atan Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, aile büyüklerini bir araya getirdi. Davran ve Danış aileleri ile hükümet konağı toplantı salonunda bir araya gelen Kaymakam Güzel, iki aileyi barıştırdı. Toplantı sonrası yapılan olumlu görüşmeler sonucunda Davran ve Danış aile fertleri el sıkışarak husumete son verdi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bingöl'de Kaymakamın Girişimiyle Akraba İki Aile Arasındaki Husumet Son Buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de Kaymakamın Girişimiyle Akraba İki Aile Arasındaki Husumet Son Buldu - Son Dakika
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