Bingöl Tanıtım Günleri'nde Yoğun İlgi - Son Dakika
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Bingöl Tanıtım Günleri'nde Yoğun İlgi

Bingöl Tanıtım Günleri\'nde Yoğun İlgi

İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen Bingöl Tanıtım Günleri, son gününde büyük ilgi gördü. Yöresel ürünlerin sergilendiği etkinlikte, Bingöl'e özgü ödüllü bal yoğun ilgiyle karşılandı.

01.12.2024 19:17  Güncelleme: 19:22
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İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen Bingöl Tanıtım Günleri son gününde yoğun ilgi gördü. Alan hıncahınç dolarken, yöresel ürünlere de ilgi oldukça fazla oldu. Bingöl'ün yöresel ödüllü balını tatmak isteyen yüzlerce vatandaş alana akın etti.

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen memleket günlerine bu hafta Bingöllüler ev sahipliği yaptı. Arnavutköy Şehir Parkı'nda düzenlenen etkinliğin son günü de oldukça yoğun bir katılımcıyla gerçekleşti. Bingöl'e özgü yöresel ürünlerin sergilendiği stantlarda ürünleri tatmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Dünyaca ünlü ödüllü ballar da beğeni topladı.

"Balımız dünyada ödül almış bir bal"

Bingöl Günleri'yle alakalı konuşan bölgenin meşhur şairlerinden Abdurrahman Delen, "Bugün çok güzel bir alandayız, sanatçı dostlarımız da buradalar. Bu işi organize eden herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Buraya gelmişken Bingöl ürünlerini tatmak lazım. Mükemmel ilerleyen bir süreç, yöremize has ürünlerimiz burada sergileniyor. Her birinin harika lezzeti var, balımız dünyada ödül almış bir bal. Burası hıncahınç dolu görüyorsunuz herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yine alanda bulunan Bingöllü iş adamı Taha Doğu ise, "Kurum ve kuruluşların bir araya toplanması çok güzel. Organizasyonda emeği geçen Mustafa Candaroğlu başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Halkımız buraya geldiler ve çok memnun kaldılar. Arnavutköy halkı da oldukça samimi ve toplumu kapsayan bir halk sadece Bingöllü olanlar değil herkes burada o nedenle" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bingöl Tanıtım Günleri'nde Yoğun İlgi - Son Dakika

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