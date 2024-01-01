Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2023 yılının son saatlerinde güvenlik güçlerini ziyaret etti

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2023 yılının son saatlerinde uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2023 yılının son saatlerinde uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti. İlk olarak Kurudere güvenlik korucuları noktasına giden Vali Usta, ardından sırasıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehir Mezarlığı uygulama noktasını ve '112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti. Son olarak Ekinyolu jandarma uygulama noktasına giden Vali Usta, hem güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı hem de seyahat eden vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Jandarma personeli ile sohbet eden Vali Usta, "Sizler devletimiz ve milletimiz adına zor şartlarda büyük fedakarlıklarla görev yapıyorsunuz. Sizlere müteşekkiriz. Yeni yılın size ve ailenize hayırlar getirmesini diliyorum. Ayağınız taşa değmesin. Allah'a emanet olun" dedi.

Vali Usta'ya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan eşlik etti. - BİNGÖL