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Binlerce Denizlili milli mücadele yürüyüşüne katıldı

15 Mayıs coşkusu Denizli'yi sardı

DENİZLİ - Yunanlıların 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etmesinden kısa bir süre sonra Denizlililerin esarete baş kaldırdığı ve Milli Mücadele ateşini yaktığı tarihi gün 105 yıl sonra aynı heyecan ve coşkuyla yaşatıldı. Onbinlerce Denizlili Milli Mücadele yürüyüşüne katılırken Başkan Çavuşoğlu, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Milli Mücadele ateşini yaktığı 15 Mayıs 1919 Milli Mücadele Günü, Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği programla kutlandı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda başlayan etkinliğe, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Marım, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve ellerinde Türk bayrakları ile onbinlerce vatandaş katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı ve Denizli Sancağı eşliğinde onbinlerce Denizlili Atatürk Caddesi'ni takip ederek Kayalık Caddesi'ne buradan ise 105 yıl önceki gibi Bayramyeri Meydanı'na kadar yürüdü. Buradaki programda Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Halk Oyunları Topluluğu bir gösteri sundu.

Başkan Çavuşoğlu'ndan teşekkür

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, davetlerine katılım sağlayan hemşehrilerine teşekkür ederek, Denizli'nin bir kez daha Cumhuriyete ve özgürlüğe olan aşkını ortaya koyduğunu belirtti. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesinden 4 saat sonra Denizli'de yaşananları detaylarıyla anlatan Başkan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu tarih kolay yazılmadı. Bu meydan bu hale kolayca gelmedi. Bu meydan bütün zorluklar, bütün yokluklara rağmen ayağa kalkmış bir ulusun, geleceğe umutla bakan insanların birlikte dayanışmasıyla var oldu. Gelecekteki güzel hayatlar için ömürlerini kendilerini feda etmekten çekinmeyen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşları ve şehitlerimiz sayesinde bugün buradayız."

Başkan Çavuşoğlu, Gazi'nin tarihe geçen o sözünü hatırlattı

İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesinden 4 saat sonra Denizli'de Müftü Ahmet Hulusi Efendi ve Denizli'nin önde gelenlerin ve vatanseverlerin hızlı bir şekilde bir araya gelerek bu tarihi meydanda bir araya geldiğini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu," Ellerinde Türk bayraklarıyla Denizli'nin farklı noktalarından bir araya gelenler bu meydana doğru akın etmeye başlıyor. Sadece Türk olanlar değil, aynı zamanda bu işgale karşı olan Ermeni yurttaşlarımız da, Rum yurttaşlarımız da bu meydanda bir araya geliyor. Müftü Ahmet Hulusi Efendi tarihe geçecek o konuşmasını yapıyor ve diyor ki, 'Düşmana karşı elinizde bir silahınız yoksa dahi, yerden üç taş alarak düşman üzerine atmanız bile bir cihattır' diyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk uzun süre sonra bu mücadele için tarihe geçen şu cümleyi kurmuştur, 'Denizlilerin, Batı Cephesi'nde Yunan'a attığı tokat, Fransa'da Versay Sarayı'nı çınlatmıştır' Onun için bugünün tarihi konusunda farklı görüşler olsa da, bizim görüşümüz bir tek şey vardır. Canlarını feda etmek pahasına bu meydanda toplananların önlerinde saygıyla eğilmek hepimizin boynunun borcudur. Sadece bugünden itibaren değil, dünde, bugünde ve yarında kendisi ve çıkarları için değil, halkının çıkarları için, çocuklarımızın geleceği için ben değil, biz diyebilen dostlarla beraber güzel bir Denizli ve Türkiye uğruna hep beraber yürümeyi diliyorum" ifadelerini kullandı.

Denizli, bir kez daha Ata'sının yanında

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ise, Türk milletinin tarih boyunca başka milletlerin boyunduruğu altında yaşamadığına dikkati çekerek, Denizli halkının 15 Mayıs 1919'da Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde işgale, zulme ve haksızlığa karşı başkaldırdığını, uyanış fitilinin ateşlediğini söyledi. Konuşmaların ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. Çalınan 10. Yıl Marşı eşliğinde Türk bayrakları sallayan protokol vatandaşların coşkusuna ortak oldu.