- BIOR 2024 start aldı
MUĞLA - Bodrum Belediyesi ve Bodrum spor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde bu yıl 12.'si düzenlenen Superpar Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı.
Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları, 13 Mart Çarşamba günü Milta Bodrum Marina'dan Belediye Meydanına düzenlenen kortej yürüyüşü ve açılış töreni ile başladı. 14 Mart Perşembe günü B.B. Bodrumspor Yelken Şubesi önünden start aldı. Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Hadi Türk, her sene üstüne koyarak, kaliteyi artırmaya çalışarak, sorumluluklarının bilincinde daha iyi yarışlar vermeye çalıştıklarını söylerken "Umarız, bu yarışlarımız sonucunda Türkiye yelken sporuna çok başarılı yelkenciler yetiştiririz. Rüzgarınız bol olsun" dedi.
Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, yoğun programı sebebiyle Başkan Ahmet Aras'ın programa katılamadığını, selamlarını ilettiğini belirterek Bodrum Belediyesi olarak, ulusal ve uluslararası spor organizasyonları ile anılan turizm kenti Bodrum'da turizm potansiyeline, tanıtımına katkı sağlayan doğru çalışmaların her zaman destekçisi olduklarının altını çizdiği konuşmasında "Dünyada sınıfında düzenlenen en yüksek katılımlı organizasyonlardan biri olma özelliği taşıyan bu değerli yarışta dünyanın farklı ülkelerinden Bodrum'a gelen çocuklarımız, dünyaya barış ve kardeşlik mesajı veriyor. Farklı ülkelerden ve ülkemizin farklı şehirlerinden gelen sporcu gençlerimizle birleştirici bir güç oluşturmak, bizleri gururlandırıyor. Türkiye Yelken Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz organizasyonda başta Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tüm sporculara başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların ardından Bodrumspor Wushu Şubesinin wushu gösterisi ve Türkiye Yelken Federasyonu Junior takımı ile gökyüzüne balon bırakma seremonisi gerçekleşti. Senior, Junior ve Optimist olmak üzere 3 farklı kategoride gerçekleşecek yarışlar, 4 gün boyunca İçmeler-Bodrum parkurunda devam edecek. Yarışlara 9 ülke 48 kulüpten 389 sporcu katılacak. Yarışlar, 17 Mart Pazar günü saat 18.00'de ödül töreni ile son bulacak.
Bando eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşüne Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Hadi Türk, antrenörler, yarışmacılar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.
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