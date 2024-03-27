Birlik Vakfı Kütahya Şubesi \'Ümmet ve Kardeşlik\' İftarı Düzenledi

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Birlik Vakfı Kütahya Şubesi tarafından düzenlenen 'Ümmet ve kardeşlik' iftarı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Havuzbaşı Düğün Salonundaki iftara AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir, Genç Birlik Kütahya İl Başkanı Mehmet Özgür Yılmaz, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Kütahya İl Başkanı Burhan Algın, Dumlupınar Üniversitesi Tarih Birliği Topluluğu öğrencileri ve Birlik Vakfı üyeleri katıldı.

"Rahmet ve bereket ayındayız"

AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, Ramazan'ın rahmet ve bereket ayı olduğunu ifade etti. Saraçoğlu, "Bugün Birlik Vakfımızın düzenlemiş olduğu aile içi iftar programındayız. Öncelikle ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün Kütahya Birlik Vakfı, Milli Türk Talebe Birliği, Birlik Vakfı'nın kadın komisyonları ve Genç Birlik olarak beraber düzenlemiş oldukları iftar programındayız. Tabi, bu iftarda aileler, çocuklarımız da var. Hakikaten böyle bir aile ortamında Ramazan'ın bu güzel birlikteliğini hep birlikte yaşıyoruz. Ben bu nokta itibarıyla da, Ramazan ayının tüm ülkemize, Kütahya'mıza, tüm Müslümanlara hayırlı olmasını temenni ediyorum ve çok sıcak bir ortamdayız. Biz de burada bulunmaktan mutlu olduğumuzu dile getirmek istiyorum. İnşallah böyle iftarların devam etmesi en büyük arzumuz. Bu nokta itibarıyla da emeği geçen başta vakıf başkanlarımıza, Genç Birlik başkanlarımıza, Kadın Komisyonu başkanlarına ve üniversite öğrencilerine çok teşekkür ediyorum, nice iftarlara" diye konuştu.

"Ramazan, toplumsal dayanışma, paylaşma ve yardımlaşma ayı"

Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir, Ramazan ayının insanlar arasındaki birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesinde büyük katkısı olduğunu dile getirdi. Özdemir, "Birlik Vakfımız kurulduğundan bu yana her yıl üniversite öğrencilerimize yönelik birliği ve beraberliği sağlama açısından bir yemek düzenlemekte. Amacımız kaynaşmayı ve öğrencilerimizin sahada daha iyi çalışma noktasında o enerjiyi sağlamak. Elhamdülillah, biz onlara sahip çıktığımız sürece onlar da bize sahip çıkıyor. Çalışma alanında eksik bırakmıyor. Öğrencilerimiz sürekli sosyal projeler içerisinde, Türkiye'ye hizmet etme noktasında çalışıyorlar. Ben buradan hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA