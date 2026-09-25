Bisikletçiler Karabük Bisiklet Festivali'nde Safranbolu rotasında pedal çevirdi - Son Dakika
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Bisikletçiler Karabük Bisiklet Festivali'nde Safranbolu rotasında pedal çevirdi

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Bisikletçiler Karabük Bisiklet Festivali\'nde Safranbolu rotasında pedal çevirdi
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6. Karabük Bisiklet Festivali'nin ikinci gününde bisikletçiler, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu'nun tarihi rotasında pedal çevirdi. Festivalle bisikletin çevre dostu ulaşım aracı olarak teşvik edilmesi ve Safranbolu'nun bisiklet turizmiyle tanıtılması amaçlanıyor.

Karabük Bisiklet Derneği (KARBİSDER) tarafından düzenlenen 6. Karabük Bisiklet Festivali'nin ikinci gününde bisiklet tutkunları, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerinden geçen rotada pedal çevirdi.

Cittaslow Sunday 2026 çerçevesinde "İklim Dostu Sakin Şehirler" temasıyla 24-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen festival, ilk gün düzenlenen halk sürüşüyle başladı. Leyla Dizdar Kültür Merkezi önünde bir araya gelen bisikletçiler, vatandaşların da katılımıyla ilçe merkezinde şehir turu gerçekleştirdi. Festivalin ikinci gününde ise bisikletliler, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Tarihi Çarşı'dan yola çıktı. Katılımcılar, Bağlar Tarihi Evler Bölgesi, Bulak Mencilis Mağarası, Lavanta Bahçesi, Kristal Teras, Safran Tarlası ve Yukarı Çiftlik köyü güzergahında pedal çevirdi.

Safranbolu'nun tarihi dokusu ile doğal güzelliklerini aynı rotada buluşturan günün etabı, kentin önemli seyir noktalarından Hıdırlık Tepesi'nde tamamlandı.

Dört gün sürecek festivalle bisiklet kullanımının çevre dostu ve sürdürülebilir bir ulaşım aracı olarak teşvik edilmesi, iklim farkındalığının artırılması ve Safranbolu'nun tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin bisiklet turizmi aracılığıyla tanıtılması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
SafranboluKarabükKültürTurizmYerelÇevreSporSon Dakika

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