Bitki koruma ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim - Son Dakika
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Bitki koruma ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim

28.02.2022 12:09
Bitki koruma ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bitki koruma ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bitki koruma ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Çiftçilerin doğru ve güvenilir zirai ilaca ulaşabilmesi için Bolvadin ilçesindeki bitki koruma ürünleri bayi denetimleri yapıldı. Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde tarladan sofraya güvenilir gıda temini konusunda çok önemli bir halkayı oluşturan bitki koruma ürünleri kare kodlu takip sistemi üzerinden gerekli kontrolleri yapıldı. Denetim sonrasında eksik görülen hususlarda bayilere bilgi verilip, eksikliklerin yasal süre içerisinde giderilmesi istendi. - AFYONKARAHİSAR

Bitki koruma ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim

YORUMLAR
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Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Karahisar, Hisarcık, Tarım, Bitki, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bitki koruma ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim - Son Dakika


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