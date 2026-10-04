Bitlis Adilcevaz'da kasap bitkin kargaya sahip çıktı, karga her gün dükkana geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitlis Adilcevaz'da kasap bitkin kargaya sahip çıktı, karga her gün dükkana geliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis Adilcevaz\'da kasap bitkin kargaya sahip çıktı, karga her gün dükkana geliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 40 yılı aşkın süredir kasaplık yapan bir kasap, dükkanının önünde bitkin halde gördüğü kargayı besleyip iyileştirdi. İyileşen karga, o günden bu yana dükkanına günde 2-3 kez uğruyor ve çevredekilerin ilgisini çekiyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşanan sıra dışı dostluk görenleri gülümsetiyor. 40 yılı aşkın süredir kasaplık yapan Turan Zeybek'in hasta halde bulduğu karga, gördüğü ilginin ardından dükkanın adeta maskotu oldu.

Birkaç ay önce iş yerinin önünde bitkin halde bir karga bulan Zeybek, hayvana sahip çıkarak et verdi ve bakımını üstlendi. Kısa sürede sağlığına kavuşan karga ise kendisine gösterilen ilgiyi unutmayarak, o günden sonra kasap dükkanını düzenli olarak ziyaret etmeye başladı.

Günün belirli saatlerinde dükkana gelen karga, günde 2-3 kez Zeybek'i ziyaret ediyor. Kendisine ikram edilen etleri yiyen karga, bir süre dükkanın çevresinde vakit geçirdikten sonra yeniden uçup gidiyor. Kasap ile karga arasındaki bu sıra dışı iletişim çevredeki vatandaşların da dikkatini çekerken, karganın her gün aynı dükkana gelmesi renkli görüntülere sahne oluyor.

Karganın artık kendisini tanıdığını belirten Turan Zeybek, aralarında güzel bir bağ oluştuğunu ifade etti. Zeybek, "Karga geldiğinde hastaydı. Et verdim, ilgi gösterdim. O günden beri her gün geliyor. Aramızda güzel bir bağ kuruldu. Umarım bundan böyle de gelmeye devam eder" dedi.

Adilcevaz'da başlayan bu beklenmedik dostluk, insanlarla hayvanlar arasındaki bağın güzel örneklerinden biri olarak vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA
AdilcevazHayvanlarGüncelBitlisKargaYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe kırmızı kart gördü ancak maça 11 kişi devam ediyor Fenerbahçe kırmızı kart gördü ancak maça 11 kişi devam ediyor
2 doz ilaçla idam edememişlerdi ABD’deki fiyaskoda üst düzey istifa 2 doz ilaçla idam edememişlerdi! ABD'deki fiyaskoda üst düzey istifa
Wanda Nara yıllar sonra Maxi Lopez’le barıştı Icardi detayı unutulmadı Wanda Nara yıllar sonra Maxi Lopez'le barıştı! Icardi detayı unutulmadı
Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı
Hırvatlar darmadağın İngiltere, Livakovic’e gol oldu yağdı Hırvatlar darmadağın! İngiltere, Livakovic'e gol oldu yağdı
Ne köpek ne de tilki Dağlık alandan bir anda yola çıktı Ne köpek ne de tilki! Dağlık alandan bir anda yola çıktı
08:37
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
08:24
Türkiye’de milyonlar kullanıyor Abonelik ücretlerine dev zam geldi
Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi
07:52
Trump’tan yaz saati hamlesi Senatörün telefon numarasını paylaşıp çağrı yaptı
Trump'tan yaz saati hamlesi! Senatörün telefon numarasını paylaşıp çağrı yaptı
07:22
Pakistan, Yemen’deki savaşa dahil oldu Askeri danışmanlar da sahada
Pakistan, Yemen'deki savaşa dahil oldu! Askeri danışmanlar da sahada
07:15
Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz
Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz
02:11
Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü
Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 09:54:55. #7.13#
SON DAKİKA: Bitlis Adilcevaz'da kasap bitkin kargaya sahip çıktı, karga her gün dükkana geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei