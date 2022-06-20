Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına Karakoca atandı - Son Dakika
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Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına Karakoca atandı

20.06.2022 11:05
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına Karakoca atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin Adli Yargı Kararnamesi ile Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin Adli Yargı Kararnamesi ile Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 19 Haziran 2022 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlandı. Kararname ile Türkiye geneli 5 bin 426 hakim ve savcının, 33 ilin başsavcısının ve 351 yerel mahkeme üyesinin yerleri değişti. Birçok hakim ve savcının görev yerinin değiştiği Bitlis'te ise Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan Karaman Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, yerine Konya Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca atandı. - BİTLİS

YORUMLAR
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Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı değişti Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı değişti Bozan Çevik, Uşak Cumhuriyet Başsavcısılığına atandı Bozan Çevik, Uşak Cumhuriyet Başsavcısılığına atandı
Kaynak: İHA

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Cumhuriyet, Seydişehir, Yargı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına Karakoca atandı - Son Dakika

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