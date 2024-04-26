Bitlis Hizan Kaymakamı'nın Katılımıyla Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Seçimi Yapıldı - Son Dakika
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Bitlis Hizan Kaymakamı'nın Katılımıyla Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Seçimi Yapıldı

Bitlis Hizan Kaymakamı\'nın Katılımıyla Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Seçimi Yapıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde, Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik'in katılımıyla 'Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Seçimi' gerçekleştirildi. Seçim sonucunda, il genel meclis üyeleri Metin Vangölü ve Necmettin Turan, muhtarlar Bedirhan Uğuş ve Musa Karabaş birlik encümenliğine seçildi.

26.04.2024 16:36
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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik'in katılımıyla 'Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Encümen Seçimi' yapıldı.

Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen üye seçimi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kaymakam Nurhalil Özçelik'in yaptığı konuşmada, köylerin sorunlarını çözmek ve daha iyi hizmetler sunabilmek için uyum içerisinde çalışacaklarını belirtti.

Daha sonra yapılan seçimle birlik encümenliğine il genel meclis üyelerinden Metin Vangölü ve Necmettin Turan, muhtarlardan ise Bedirhan Uğuş ve Musa Karabaş seçildi.

Kaymakam Özçelik, seçilen üyelere hayırlı olsun dileklerinde bulunarak yeni görevlerinde başarılar diledi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis Hizan Kaymakamı'nın Katılımıyla Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Seçimi Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis Hizan Kaymakamı'nın Katılımıyla Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Seçimi Yapıldı - Son Dakika
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