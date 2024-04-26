Bitlis Hizan Kaymakamı\'nın Katılımıyla Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Seçimi Yapıldı

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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik'in katılımıyla 'Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Encümen Seçimi' yapıldı.

Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen üye seçimi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kaymakam Nurhalil Özçelik'in yaptığı konuşmada, köylerin sorunlarını çözmek ve daha iyi hizmetler sunabilmek için uyum içerisinde çalışacaklarını belirtti.

Daha sonra yapılan seçimle birlik encümenliğine il genel meclis üyelerinden Metin Vangölü ve Necmettin Turan, muhtarlardan ise Bedirhan Uğuş ve Musa Karabaş seçildi.

Kaymakam Özçelik, seçilen üyelere hayırlı olsun dileklerinde bulunarak yeni görevlerinde başarılar diledi. - BİTLİS