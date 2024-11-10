Bitlis'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Bitlis'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı Düzenlendi

Bitlis'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle gerçekleştirilen anma programında, Atatürk heykeline çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bitlis Valisi Karakaya, Atatürk'ün cumhuriyetin değerlerini koruma ve yüceltme konusundaki sözlerini vurguladı.

10.11.2024 23:48
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Bitlis'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

BİTLİS - Bitlis'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline çelenk sunulması ile başlayan program, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Bitlis Kültür Merkezine geçen protokol üyeleri, burada Atatürk'ün hayatının yer aldığı sinevizyon gösterisini izledi. Öğretmen ve öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından oratoryo gösterisi yapıldı.

Burada konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, "Tarihte çok kahramanlar çıkmıştır. Ne mutlu bize ki en fazla kahraman çıkaran milletlerin başında geliyoruz. 1881'de dünyaya gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk henüz 38 yaşındayken büyük bir milletin tarihi bir sorumluluğunu omuzlarına aldı. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ve çıkarak; Amasya'da, Sivas'ta ve Erzurum'da yapılan kongrelerde istişareler yapılarak, milletçe ayağa kalkmaya, emperyalist uşaklarına yüreğimizle ve bileğimizle kıt imkanlarla cevap vermeye karar verdi. Bu çerçevede halkımızla birlikte Atatürk büyük bir kahraman ve büyük bir askeri değerdir. Gerçekten de Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti bizim milli ve manevi değerlerimizle birlikte daha çok çalışarak, üreterek muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız. Bunu başardığınız zaman göreceksiniz ki sadece 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti değil, bütün mazlum milletlerdeki coğrafyayı ayağa kalkabilme gücünü kendinde bulacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı Cumhuriyetin muasır medeniyetlere ulaşması ve ilelebet payidar kalması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz ve birbirimizi daha çok seveceğiz. Farklılıklarımızı zenginlik olarak göreceğiz ve bu zenginliği inşallah bilimde, sanatta, kültürde, teknolojide her alanda ama her alanda ülkemizin, bayrağımızın daha da yücelmesini cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında başaracağız" dedi.

Konuşmaların ardından öğretmen ve öğrenciler tarafından okunan şiirlerden sonra orotoryo gösterisi ve Ziya Eren Güzel Sanatlar Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan Atatürk'ün en sevdiği şarkıların seslendirilmesi ile program sona erdi.

Törene Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Mücahit Zorlutuna, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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