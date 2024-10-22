Bitlis'te Ekim'de Kar Yağışı

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Bitlis'te ekim ayında kar yağışı

BİTLİS - Bitlis'te sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı oluşuz etkiledi.

Uzun yıllardan beridir kasım ayı sonunda başlayan kar yağışının ekim ayı ortasında yağması hayretler içerisinde bıraktı. Kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetre olurken, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının öğlenden sonra bölgeyi terk edeceğini, yerini de soğuk havaya bırakacağını açıkladı.

Mardin'den gelerek Bitlis'te üniversite okuyan Vela Ömer, "Mardin'den en son 2021 yılında kar yağmıştı. Sabah pencereden baktık. Biraz soğuk olacağı için korkmuştuk aslında ama kar güzelmiş. Arkadaşlarımla beraber fotoğraf çekmeye geldik" diye konuştu.

Vanlı üniversite öğrencisi Sedef Okan ise "Ben Vanlıyım alışık olduğum bir durum ama bu sefer erken yağdı. Ben hiç bu kadar çabuk beklemiyordum. ya kasımda ya da aralık ayında kar yağıyordu. Normalde karı sevmiyorum ama manzarası çok hoşuma gidiyor. Benim için çok fark olmadı ama uzaktan gelen üniversite öğrencisi arkadaşlarım için farklı oldu" dedi.